Die Veranstaltung namens "Trooping the Colour" findet immer am zweiten Samstag im Juni statt und gilt als offizielle Geburtstagsparty der Queen für das Volk. Die farbenfrohe Militärparade hat eine lange Tradition: Seit 1805 wird sie jährlich vollzogen und ist auch im Ausland sehr beliebt. So berichten zum Beispiel deutsche Medien jedes Jahr über das Spektakel.