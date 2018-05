Auf das Training am Vormittag folgte der Empfang beim 51-jährigen Söder, der erstmals in seinem neuen Amt den Rekordmeister empfangen und würdigen konnte. In einer launigen Rede rühmte der Franke Söder den "besten Botschafter" Bayerns in der Welt. "Wir sind stolz darauf, was Sie in dieser Saison wieder geleistet haben - sensationell", sagte Söder: "Sechsmal hintereinander deutscher Meister kann nur ein Verein, das ist der FC Bayern", sagte der Nachfolger von Horst Seehofer: "Ihr setzt Maßstäbe, national und international!"