Über die Trennung möchte die Ex-Dschungelkönigin mit den Medien nicht sprechen. "Ich möchte zu dem, was passiert ist, nichts sagen. Ich möchte darüber keine Interviews geben. Ich hoffe, er macht das auch nicht, weil ich diesen Kampf einfach nicht haben will. Ich habe keine Kraft mich öffentlich zu bekriegen", sagt Jenny in ihrem emotionalen Video.