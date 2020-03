Emotionaler Abschied in London Herzogin Meghan: Flossen im Buckingham Palast Tränen?

"Diese Dinge sind mir wichtig!"

Bei dem Treffen waren Vertreter der Vereinigung der Commonwealth Universitäten, des Chevening-Stipendiums und der Blue Charter Gesellschaft aus 11 Commonwealth-Ländern anwesend. Es ging vor allem um Bildung, ein Thema das Meghan sehr am Herzen liegt. "Der Wert und die Bedeutung der Hochschulbildung liegt darin, dass sie für alle zugänglich sein sollte, unabhängig von ihrem Hintergrund", so die ehemalige US-Schauspielerin am Anfang des Events.