Emotionale Reise Prinz William: "Kinder zu haben hat mein Leben verändert"

Williams Herzensprojekt

In der Dokumentation "Football, Prince William and Our Mental Health" beschäftigt sich der 37-Jährige mit der psychischen Gesundheit von Männern, die auch in seiner Kampagne "Heads Up" eine große Rolle spielt. Im Film besucht er die Fußballer des FC Everton in Liverpool. Einer von ihnen leidet unter Depressionen, was in der Doku ebenfalls zur Sprache kommt.