Emma Corrin bekommt Rolle "The Crown": Diese Newcomerin wird Lady Di spielen

Endlich ist eine Darstellerin für die Rolle der Lady Di in der Netflix-Serie "The Crown" gefunden. Die Newcomerin Emma Corrin wird die 1997 verstorbene Prinzessin Diana spielen, wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Allerdings soll der Charakter nicht etwa in der anstehenden dritten Staffel auftreten, sondern erst in der darauffolgenden vierten Season. Die Schauspielerin sei "ein brillantes Talent", das beim Casting alle Anwesenden "sofort bezaubert" habe, schwärmt "The Crown"-Schöpfer Peter Morgan (55) laut dem Branchenblatt.