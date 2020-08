Elizabeth Debicki als Prinzessin Diana Cast, Story, Termin: Das ist zu den neuen "The Crown"-Staffeln bekannt

Warten auf Staffel vier

Bislang wurden drei Staffeln von "The Crown" ausgestrahlt. In den ersten beiden davon verkörperte Claire Foy (36) die junge Queen, die Handlung zog sich von 1947 bis 1964. Mit Staffel drei wurde dann erstmals das Besetzungskarussell angeworfen. Oscarpreisträgerin Olivia Colman (46) trat die Nachfolge von Foy an, bis ins Jahr 1977 reichte die Handlung der zehn Episoden. Mit derselben Besetzung geht es in der bislang noch unveröffentlichten vierten Staffel weiter. Ein genaues Datum für sie ist noch nicht bekannt, es wird aber weiterhin davon ausgegangen, dass die zehn neuen Folgen Ende dieses Jahres erscheinen sollen.