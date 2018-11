Wer ist Patrick Gillou?

Gillou wurde am 16. April 1970 in Villingen-Schwenningen nahe dem Schwarzwald geboren. Seine Fußballkarriere begann im Alter von 18 Jahren beim Freiburger FC. Zwei Jahre später gelang ihm der Sprung zum VfL Bochum in die Bundesliga, wo er in drei Jahren insgesamt neun Spiele absolvierte.