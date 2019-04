Stefan Lex kann sich kaum durchsetzen

STEFAN LEX, NOTE 4: Sechzig versuchte anfangs, auf seine Stärken zu setzen: schnelle Angriffe über Außen und Konterspiel. Lex konnte sich dabei aber kaum durchsetzen.

DANIEL WEIN, NOTE 3: Gab wie gewohnt den defensiveren Part von Sechzigs Schaltzentrale. Einige Fehlerchen im Spielaufbau, aber sehr präsent und giftig in den Eins-gegen-Eins-Duellen.

DENNIS DRESSEL, NOTE 3: Der talentierte Junglöwe war glich vom Anpfiff weg gut ins Spiel eingebunden. Ab und an zu überhastet, aber insgesamt mit einer ordentlichen Premiere. Darf und wird wiederkommen.

BENJAMIN KINDSVATER, NOTE 4: Wie Lex nur selten mit etwas Raum, noch seltener konnte er etwas damit anfangen. Zielte nach dem Pausentee viel zu hoch.

MARKUS ZIEREIS, NOTE 5: Ersetzte den gesperrten Prince Owusu. Hatte schnell ein rotes Köpfchen auf. Ein Kullerball auf den Kasten, hing ansonsten ziemlich in der Luft. Grausame Statistik für einen Torjäger: 45 Drittligaspiele, kein einzigerTreffer.

Sascha Mölders steht Sechzig-Tor im Weg

SASCHA MÖLDERS, NOTE 5: An vorderster Front ging so gut wie gar nichts für den Sturm-Oldie. Verpasste eine Lex-Flanke, will Großaspachs Schlussmann aufgepasst hatte. Ansonsten passten die Verteidiger auf ihn auf - und zu allem Überfluss stand er Sechzigs Führung wortwörtlich im Weg.

KODJOVI KOUSSOU, NOTE 4: Kam nach knapp einer Stunde für den blassen Lex und tauschte mit Kindsvater die Seiten. Einige Ansätze, aber viel half es nicht.

ALESSANDRO ABRUSCIA UND SEMI BELKAHIA KAMEN ZU SPÄT FÜR EINE BEWERTUNG.

