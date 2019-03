STEFAN LEX, NOTE 4: Der Ex-Bundesligaprofi konnte sein Können diesmal kaum abrufen. Zeigt sich zwar giftig in den (Defensiv-)Duellen, seinen Job in der Offensive verfehlte er ebenso wie seine Kollegen. Ausnahme: Holte den Freistoß vor dem 1:0 heraus.

Efkan Bekiroglu spielt einen Traumpass

EFKAN BEKIROGLU, NOTE 6: Der Kreativ-Löwe kam diesmal lange gar nicht erst zur Entfaltung. Eine Bogenlampe mit Pausenpfiff, mehr nicht. Traumpass auf Kindsvater, der das 2:0 verpasste. Und sorgte dann für den ekelhaften Tiefpunkt mit einer Spuckattacke gegen Braunschweigs Benjamin Kessel. Dafür kann's nur eine Note geben: setzen, sechs!

DANIEL WEIN, NOTE 3: Hatte auch so seine liebe Müh und Not mit den dominierenden Braunschweigern, die er mit zunhmndem Spielverlauf immer besser in den Griff bekam.

BENJAMIN KINDSVATER, NOTE 5: Ersetzte erneut den verletzten Karger. Zu wenige Impulse, zu wenig Durchschlagskraft. Dann die ganz dicke Chance, alles klar zu machen - kläglich in die Wolken.

PRINCE OWUSU, NOTE 4: Ein, zwei gekonnte Vorlagen, vor allem Kollege Mölders verpasste seine Flanke nur knapp. Ansonsten ziemlich wirkungsloser Prince. Mehrere zu einfache Ballverluste, als Sechzig hätte kontern können. Gelb-Rot gefährdet runter.

Sascha Mölders als erster Verteidiger

SASCHA MÖLDERS, NOTE 4: Erster Verteidiger eingekesselter Löwen. Ein halbwegs gefährlicher Torschuss, eine Rettungstat per Kopf im eigenen Strafraum. Viel mehr kam da nicht vom Routinier. Außer jede Menge Abnutzungskampf im Getümmel.

MARKUS ZIEREIS, NOTE 4: Ersetzte Owusu und half mit, den Vorsprung ins Ziel zu bringen. Ließ in der Schlussphase eine Kopfballgelegenheit liegen.

KODJOVI KOUSSOU UND AARON BERZEL KAMEN ZU SPÄT FÜR EINE BEWERTUNG.