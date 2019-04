THIAGO, NOTE 2: Setzte Gnabry mit einem Traumpass per Lupfer im Strafraum toll in Szene (26.). Mal wieder der Dirigent des Bayern-Spiels. Immer wieder mit starkem Stellungsspiel und Tacklings (51., 66.) in der Rückwärtsbewegung. Starke Leistung.

JAVI MARTINEZ, NOTE 4: Vergab eine gute Kopfballchance nach einem Eckball (8.). Leistete sich im Spielaufbau den ein oder anderen Fehlpass (38.). Bremste das Offensivspiel eher aus und musste dann für Goretzka platz machen.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Tolle Kombination mit Thiago - seine Direktabnahme konnte Pavlenka gerade noch neben das Tor lenken. Nach einem Konter schoss er rechts vorbei (44.). Bediente Lewandowski schön und scheiterte dann selbst im Nachschuss (52.). Seinen Gewaltschuss lenkte Pavlenka gerade noch an den Pfosten (54.). Auffälligster Offensivspieler.

THOMAS MÜLLER, NOTE 4: Gab den ersten Warnschuss aus der Distanz für seine Mannschaft ab (22.). Leitete Gnabrys Pfostenschuss mit ein. Fand aber trotzdem diesmal nicht so richtig ins Spiel. Köpfte nach Boateng-Flanke noch rechts vorbei (70.).

KINGSLEY COMAN, NOTE 3: Musste in der Anfangsphase auch viel in der Defensive aushelfen. Stellte Bremens Abwehr vor so einige Probleme, war aber nicht so effektiv wie zuletzt in Düsseldorf. Nettes Hackenzuspiel auf Lewandowski (57.).

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 4: Hatte seine erste Torchance zu Beginn der zweiten Halbzeit, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Pavlenka (49.). Vergab auch kurz danach nach Gnabry-Zuspiel (52.). Spätestens in der 57. Minute hätte er treffen müssen. Scheiterte auch per Freistoß (59.). Traf immerhin noch per Fernschuss die Latte (79.). Schoss noch mal aus guter Position drüber (85.).

LEON GORETZKA, NOTE 4: Kam für Martinez rein, konnte aber auch nicht für wirklich mehr Offensivdrang sorgen. Beim Konter kurz vor Schluss zu ungenau im Abspiel. Vergab in der Schlussminute fast schon überheblich - sein Lupfer landete neben dem linken Pfosten.

FRANCK RIBERY, NOTE 3: Der eingewechselte Franzose konnte sich – abgesehen von einem Dribbling in der Nachspielzeit - nicht mehr auffällig in Szene setzen.

RENATO SANCHES kam zu spät für eine Bewertung.