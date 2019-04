SVEN ULREICH, NOTE 4: Weil Nationaltorhüter Manuel Neuer auch dieses Spiel wegen muskulärer Probleme in der linken Wade ausfiel, rutschte erneut sein Stellvertreter in den Kasten. Sein fünfter Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Bekam viel mehr zu tun als ihm lieb war. Bei Glatzels Kopfball ins lange Eck machtlos, bei Schnatterers Schuss zum 1:2 überrumpelt.