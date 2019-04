JAVI MARTINEZ, NOTE 1: Bayerns Mann für die besonderen Aufgaben rückte ins Team und stabilisierte die Defensive. Fiel mit einigen wichtigen Balleroberungen auf. Schaltete Reus größtenteils aus. Und zeigte mit seinem platzierten Schuss beim 3:0, dass er das auch kann. Schon sein 4. Pflichtspieltreffer in dieser Saison – persönlicher Rekord. Unter Standing Ovations ausgewechselt.

SERGE GNABRY, NOTE 2: Bereitete dem BVB mit seiner Schnelligkeit immer wieder große Probleme. Auch in der Defensive giftig in den Zweikämpfen. Beim 4:0 stand er völlig frei, genau richtig und machte per Kopf sein 9. Saisontor. Bereitete das 5:0 perfekt vor.

THOMAS MÜLLER, NOTE 1: Etwas überraschend für James in der Startelf. Setzte Lewandowski direkt schön in Szene (2.). Und es gelangen ihm einige gute Aktionen und Pässe. Vorm 3:0 scheiterte er nach einem Freistoßtrick artistisch per Volleyabnahme an Bürki. Das 4:0 bereitete er dann direkt per Traumflanke mit links vor. Unberechenbar, fast wie zu besten Zeiten.

KINGSLEY COMAN, NOTE 2: Immer wieder mit auffälligen Szenen und Dribblings bis zur Grundlinie. Bereite seinem Gegenspieler Piszczek große Probleme. Starkes Spiel von dem Franzosen – auch ohne direkte Torbeteiligung.

ROBERT LEWANDOWSKI, NOTE 1: Kam nach hartem, aber fairem Zweikampf im Sechzehner zu Fall und vergab die erste Chance (2.). War gegen seinen Ex-Klub aber absolut on fire. Beim 2:0 klaute er Zagadou den Ball und lupfte den auch noch über Bürki, bevor er dann artistisch ins leere Tor traf – sein 200. Bundesligator. War nicht zu halten und machte auch noch Treffer Nummer 201. Überragende Partie des Polen.

FRANCK RIBERY, NOTE 3: Ersetzte Coman positionsgetreu ab der 67. Minute. War hochmotiviert und lief viel, blieb aber ohne auffällige Szenen.

LEON GORETZKA, NOTE 3: Kam in der Schlussphase rein und verhalf Martinez so zu dessen Szenenapplaus. Trat nicht mehr entscheidend in Aktion.

RENATO SANCHES, NOTE 3: Auch der Portugiese durfte noch ein paar Minuten an dem Sieg teilhaben. Mehr aber auch nicht.