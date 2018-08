Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern: Der Meister will Revanche

Erstmals unter der Leitung von Trainer Niko Kovac wird es jetzt so richtig ernst für die Bayern: Am Sonntag steht der DFL-Supercup gegen Eintracht Frankfurt an, die Münchner können mit einem Sieg schon den ersten Titel der Saison einfahren.

Das Spiel in der Frankfurter Commerzbank-Arena ist ein ganz besonderes Spiel: Der FC Bayern als amtierender Meister trifft auf die Eintracht, die erst vor wenigen Monaten den deutschen Branchenprimus im Finale des DFB-Pokals schlagen konnte. Damals bei Frankfurt auf der Trainerbank: Der heutige Bayern-Coach Niko Kovac.

Es ist klar – nach der bitteren 1:3-Niederlage im Berliner Olympiastadion sinnt der FC Bayern auf Revanche. Doch explizit von Rache wollte Kovac bei der Pressekonferenz am Freitag nicht reden. Für ihn sei es ein "absolut besonderes Spiel. (...) Toller Klub, tolle Stadion. War ne schöne Zeit. Es ist der erste Titel – und wir wollen natürlich Supercup-Gewinner werden." Kovac freut sich auf seine erste Rückkehr nach Frankfurt: "Ich gehe davon aus, dass die Zuschauer nicht vergessen haben, was wir gemeinsamen geleistet haben. Mit dem Pokalsieg haben wir alles richtig gemacht."