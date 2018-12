Einstimmig CSU-Vorstand nominiert Söder für Parteichefposten

München - Der Weg für Markus Söder auf den CSU-Chefposten ist frei: Einstimmig nominierte der Parteivorstand den 51-Jährigen am Montag zum einzigen Kandidaten für die Nachfolge von Horst Seehofer als Parteichef. "37 Prozent kann nicht das Ende der Geschichte sein. Wir wollen mehr", sagte Söder am Montag nach Teilnehmerangaben in der internen Sitzung in München. Nach der Sitzung sprach Söder von einer großen Chance und Herausforderung zugleich und versprach, die Aufgabe "mit großer Leidenschaft und Demut" annehmen zu wollen. Es sei kein "kein geplanter Weg" gewesen.