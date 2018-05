München - Kampfhundattacke mitten in München! Am Samstagabend hat ein Rottweiler in der Bayerstraße Passanten angegriffen. Als die Polizei eintraf, griff das eineinhalb Jahre alte Tier auch die Beamten an. Weder den Beamten noch der 26-jährigen Besitzerin sei es gelungen, den Hund zu beruhigen – das Tier war nicht angeleint! Ein Mann versucht zu flüchten, es entstehen echte Jagdszenen.