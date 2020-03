München - In Giesing wirkt der Alltag wie heruntergefahren, so wie es Markus Söder ja verlangt hatte. Kaum Menschen in den Cafés, auf den Straßen geht jeder eilig weiter und hält Distanz. Auch wenn jeder irgendwie mit dem reduzierten Alltag klarkommt, sind Frust und Verunsicherung spürbar.