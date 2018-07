Einer ist schon nicht mehr dabei TV-Experten zur WM: Kritik ohne Beleidigung

Die meist ehemaligen Spieler und Trainer sind längst unverzichtbarer Bestandteil der Fußball-Übertragungen. Auffällig ausgeprägt ist das in diesem Jahr bei der ARD, die besonders stolz auf ihren Star-Experten Philipp Lahm zu sein scheint. Der Weltmeister-Kapitän von 2014 musste nicht einmal ins Studio kommen, sondern durfte es sich in der Nähe seines Wohnortes am Tegernsee auf einem Sofa bequem machen. Zudem bekam Lahm mit Jessy Wellmer eine eigene Moderatorin zugeteilt.