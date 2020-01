Dressels Distanzschuss ein Sinnbild für den Löwen-Sieg

Also entledigte sich Youngster Dressel (21) seines Schuhwerks in der verbotenen Farbe und stimmte in weißen Stutzen der Unschuld am Megafon ein "Humba Täterä" an – inklusive Seitenhieb gegen die Bayern. Für Dressels Distanzschuss mit seinem schwächeren rechten Fuß zum 2:0 galt, was sinnbildlich für den gesamten Auftritt der Sechzger im ersten Spiel des Jahres steht: Die Löwen haben mal so richtig einen rausgehauen. Wuchtig, überzeugend – auch ein bisserl überraschend.