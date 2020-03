"Eine wirklich süße Geste" Kein böses Blut? Die Queen lädt Harry und Meghan zum Gottesdienst ein

Nach einem ihrer letzten Auftritte für die königliche Familie in der Londoner Royal Albert Hall am Samstagabend, kam es für Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) am Sonntag zu einer besonderen Begegnung: Queen Elizabeth II. (93) hat ihren Enkelsohn und seine Frau zu einem Gottesdienst in Windsor eingeladen. Das berichtet unter anderem das US-Magazin "People". Es ist damit das erste Mal, dass sich Meghan und die Königin nach der Ankündigung des "Megxit" persönlich sehen.