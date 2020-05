München – Der Vatertag war für Philippe Coutinho (27), Bayerns Zehner des Jahres 2020, nicht mit Freizeit, sondern mit Arbeit verbunden. An der Säbener Straße trainierte der Brasilianer erneut in der Sandgrube, sein operiertes Sprunggelenk soll langsam wieder an die Belastung gewöhnt werden. Damit Coutinho Bayern im Saisonfinale doch helfen kann. Und dann?