Eine US-Amerikanerin bei den Royals Rick Astley: Royal Wedding mit Meghan Markle "war wichtig"

Die 80er-Ikone Rick Astley (52, "Never Gonna Give You Up") stammt aus dem kleinen Städtchen Newton-le-Willows im Nordwesten Englands, zwischen Liverpool und Manchester gelegen. Er wuchs also im weitesten Sinn auch mit der königlichen Familie auf. Von ebendieser zeigt sich der Musiker im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news anlässlich seines neuen Albums "Beautiful Life" (VÖ: 20. Juli) ziemlich begeistert.