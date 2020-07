Lo: "München ist wunderschön und der Verein wie eine Familie"

"Es war eine sehr schwere Entscheidung für mich", sagte Lo in der Mitteilung des FCBB und beteuerte, wie wohl er sich in München gefühlt habe: "Die Stadt ist wunderschön und der Verein wie eine große Familie." Trotzdem kam der gebürtige Berliner zu dem Schluss, "dass das nächste Jahr in Berlin am meisten Sinn für mich persönlich macht: Inmitten dieser verrückten und ungewissen Zeit, in Kombination mit einigen familiären Umständen bei mir, ist es viel wert für einen Berliner Jungen wie mich, zuhause zu sein." Der verlorene Sohn kehrt also zurück nach Hause.