Eine Million Likes nach einer Stunde Meghan und Harry: Erste Baby-Fotos gehen bei Instagram durch die Decke

Darauf hatte die Welt gewartet. Am Mittwoch haben sich Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37, "Suits") erstmals zusammen mit ihrem Baby gezeigt. Die ersten Bilder zusammen mit ihrem Sohnemann, die in der St. George's Hall auf Schloss Windsor entstanden sind, kommen bei den Fans entsprechend gut an. Auf ihrem Instagram-Account teilten die jungen Royals drei Aufnahmen, die in etwas mehr als nur einer Stunde bereits von mehr als 1,1 Millionen Menschen mit einem Like versehen wurden.