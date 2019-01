Sandra Kiriasis: Fehlgeburt vor vier Jahren

Sandra Kiriasis' Tränen im Dschungeltelefon rührten ganz TV-Deutschland. Während GZSZ-Schauspieler Felix van Deventer stolz von seinen Vaterfreuden im Camp erzählte, kamen bei der 44-Jährigen schlimme Erinnerungen hoch. Sie verlor 2015 ein Baby, das sie sich sehnlichst gewünscht hatte. "Ich wollte immer Kinder haben. Natürlich hätte ich auch jetzt gerne noch ein Baby, aber mir ist bewusst, dass ich in meinem Alter dazu vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage bin. So, jetzt ist es raus."