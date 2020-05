"Wenn die Bürger jetzt die Angebote noch annehmen, wird sich die Lage bald noch weiter normalisieren, da ja ab nächsten Montag auch die Wirtschaften innen geöffnet werden", sagte Aiwanger.

Überall stehen Tische und Stühle draußen

Wer noch ein bisserl durch die angrenzenden Viertel radelt, sieht vor fast jedem Lokal Tische und Stühle draußen. Ob die vier etwa gleichaltrigen Frauen wirklich nur zu zwei Haushalten gehören? Nun ja, so ein Gastronom ist ja kein Detektiv und glaubt, was die Gäste ihm sagen.

Anderswo gibt es am ersten Tag Wildwuchs. "Wir haben unsere Außenfläche ums Eck erweitert. Wir brauchen die Gäste und das Geld", sagt ein Gastronom, der darauf spekuliert, dass das KVR ein Auge zudrückt und der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Biergartenbesuch am Viktualienmarkt: Kein ganz normales Gefühl

Letzte Station ist der Viktualienmarkt, wo Löwenbräu ausgeschenkt wird. Der Biergarten ist eingezäunt, draußen stehen potenzielle Gäste. Ein Mitarbeiter notiert sich eifrig Namen und Kontaktmöglichkeit der Gäste und bringt sie zum Platz. So eifrig, dass der Mundschutz nur ein Mundschutz ist und die Nase keck herausschaut. So eingezäunt fühlt sich der Biergartenbesuch nicht ganz normal an.

Auch nicht normal ist, dass eine Frau, die allein ihr Bier trinkt und ein Ehepaar kurz stocken, als sie zusammengesetzt werden sollen. "Ja, gut", sagt die Frau, die dann nicht mehr allein da ist, "das sind dann zwei Haushalte und man muss ja auch was verdienen."

Um den Brunnen von Liesl Karlstadt stehen drei Herren und trinken Bier. Liesl Karlstadt trägt einen winzigen Mund-Nasen-Schutz – sonst wirkt alles recht normal in der frühsommerlichen Stadt, die langsam wieder erwacht.

Ein Finanzbuchhalter schildert: "Wir sind perfekt gerüstet"

Josch Gässner (49), Finanzbuchhalter: "Es kann kein Zufall sein, dass ich schon vor Monaten für diese Woche Urlaub eingereicht habe und jetzt die Biergärten wieder aufmachen. Wir stehen seit 11 Uhr hier, weil es hieß, dann würde geöffnet werden. Jetzt haben wir erfahren, dass es erst um 12 Uhr losgeht. Ich wohne in der Hochstraße und bin rund ein Dutzend Mal im Jahr im Paulaner am Nockherberg. Während alles geschlossen war, sind wir öfter an die Isar gegangen und haben unser eigenes Bier mitgenommen. Oder wir haben uns im Muffatbiergarten was geholt. Jetzt freuen wir uns gscheit, dass wir wieder im Biergarten sitzen können und hier Mittagessen – und vor allem ein Bier trinken. Mundschutz haben wir auch mitgenommen, man könnte sagen, wir sind perfekt gerüstet für den Biergartenbesuch."

Alle Nachrichten und aktuellen infos zum Coronavirus in München und Bayern finden Sie hier in unserem Newsblog.