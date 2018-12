Die Zuschauer, das war klar, hatten in der Johan-Cruyff-Arena "Voetbal totaal" gesehen, Fußball total. In den 1970er Jahren hatte die holländische Schule diese Philosophie und damit Taktik hervorgebracht. Trainer Rinus Michels und Spieler Cruyff prägten diese Art von Fußball, bei der die gesamte Mannschaft angreifen oder verteidigen sollte.

3:3 in Amsterdam: Für die einen gut, für die anderen nicht

Fast wie beim Mittwochs-Spektakel. Sechs Tore, vier davon in der Schlussviertelstunde, zwei Elfmeter, zwei Rote Karten, zweimal führte Bayern, einmal Ajax – totaler Wahnsinn, dieses 3:3. Ein wilder Ritt.

Der, so Sportdirektor Hasan Salihamidzic, bei ihm "leichte Herzrhythmusstörungen" ausgelöst habe. Ihm entfuhr ein "Puh!", weil er so gelitten habe auf der Bank. Die Bewertungen des 3:3 fielen total unterschiedlich aus. "Wir haben ein sensationell gutes Spiel gesehen, das war Werbung pur für den Fußball", sagte Kovac. Stimmt. Aber die Gegentreffer und das Verspielen der 1:0- sowie 3:2-Führung stellten eklatante Mängel dar, ganz zu schweigen davon, dass Ajax mehr Ballbesitz (55 Prozent) hatte.

"Wir haben kein gutes Spiel gemacht, das einzig Positive ist, dass wir Gruppenerster sind", urteilte Salihamidzic ungewohnt harsch. Das nette Bürschchen Brazzo, plötzlich ein Motzki im Stile von Matthias Sammer, einem seiner Amtsvorgänger: "Wir konnten uns nur ganz selten befreien, hätten in der ersten Halbzeit drei, vier Chancen nutzen müssen, aber dann haben wir das Spiel komplett aus der Hand gegeben – das darf uns natürlich nicht passieren. Wir können es besser, das wissen wir."

3:3 in Amsterdam: FCB-Profis selbstkritisch

Denn durch das Remis nach zuvor drei Siegen am Stück überwog bei den Spielern die Selbstkritik. "Ajax hat ganz klar den besseren Fußball gespielt, da müssen wir nicht drumherumreden", fand Joshua Kimmich, "die besseren Chancen aber hatten wir."

Leon Goretzka meinte: "Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit schon entscheiden können, standen vier-, fünfmal alleine vor dem Ajax-Tor, weil die so risikoreich nach vorne verteidigt haben. Wenn du da richtig abgezockt bist, gehst du mit einem 4:0 oder 4:1 in die Kabine. Dann ist das Spiel nach der ersten Halbzeit schon gelaufen."

Wie reif die Bayern in ihrem Jahr des Umbruchs wirklich sind, wird die K.o.-Runde zeigen. Derart wilde Ritte werden die Gegner 2019 bestrafen.

