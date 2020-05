Heynckes: 100 Millionen für Sané nicht gerechtfertigt

Von Leroy Sané, der seit gut einem Jahr vom FC Bayern umworben wird, ist der Triple-Trainer von 2013 nicht vollends überzeugt. "Für mich hat er noch nicht den Durchbruch zu einem absoluten Top-Spieler geschafft", erklärt Heynckes gegenüber der "Welt am Sonntag": "Das ist ein Spieler, denke ich, der gerade am Scheideweg ist. Wird er weiter hart an sich arbeiten, oder wird er weiterhin nur ein ganz außergewöhnliches Talent sein. Er muss bereit dafür sein, den nächsten großen Schritt zu gehen, denn es nutzt nichts, das Talent ab und zu mal aufblitzen zu lassen." Auch die kolportierten 100 Millionen Euro, die sein aktueller Klub Manchester City fordert, hält Heynckes nicht für gerechtfertigt.