"Promi Shopping Queen" hat am Sonntagabend die beste Quote seit knapp zwei Jahren geholt. Als Promi-Kandidaten mit dabei: Jasmin Wagner, Eva Brenner und Verona Pooth. Die Werbe-Ikone hat am Ende nur den zweiten Platz belegt, doch Guido Maria Kretschmer ist bei Verona Pooth und ihrer Shopping-Begleitung so richtig ins Sprücheklopfen gekommen...