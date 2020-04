Ein royaler Gruß "Thomas und seine Freunde": Zum Jubiläum gratuliert Prinz Harry

Die neue Folge wird in den USA ab dem 1. Mai bei Netflix zu sehen sein, wie der Spielzeugkonzern Mattel bekannt gegeben hat. In Großbritannien wird die Episode am 2. Mai auf Channel 5 ausgestrahlt. Rosamund Pike (41, "Gone Girl") wird im englischsprachigen Original einer neuen Figur, der Herzogin von Loughborough, ihre Stimme leihen. Es ist derzeit nicht bekannt, ob oder wann die Episode auch nach Deutschland kommen wird. Die Folge soll aber noch dieses Jahr in weiteren Ländern ausgestrahlt werden.