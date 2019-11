"Ein paar Drinks" unter Müttern Herzogin Kate: Heimlicher Pub-Besuch in London?

Auch ein Royal braucht seine Auszeiten. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, soll Herzogin Kate (37) im vergangenen Monat an einem Elternabend in einem Pub in Chelsea teilgenommen haben. Ihr Sohn, Prinz George (6), besucht die Privatschule Thomas's Battersea im Südwesten Londons seit 2017, Prinzessin Charlotte (4) drückt seit September dieses Jahres die Schulbank.