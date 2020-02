Ein Mann des einfachen Volkes? Prinz Harry pfeift schon jetzt auf seinen königlichen Titel

Prinz Harry tritt als umweltbewusster Unternehmer auf

Warum Prinz Harry im Rahmen der Reise-Messe ans Mikrofon trat? Er ist Mitbegründer einer neuen Initiative für nachhaltiges Reisen. Schottland sehe der Royal in diesem Zusammenhang "an vorderster Front". An das Publikum gewandt sagte er: "Schottland ist eines der am schnellsten wachsenden Tourismusziele weltweit und steht an der Spitze eines nachhaltigeren Ansatzes." Demnach könne das Land in seinen Augen sowohl für Großbritannien als auch den Rest der Welt ein wichtiges Vorbild sein.