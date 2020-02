"Ein liebevoller Vater" Lob vom Vierfach-Papa: David Beckham ist "stolz" auf Prinz Harry

"Wir lieben ihn"

David Beckham erklärt außerdem, dass er und seine Frau Victoria (45), mit der er an der Hochzeit von Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor teilnahm, "stolz" darauf seien, wie der britische Royal sich an die Vaterschaft angepasst habe. "Wir lieben ihn und er ist ein erstaunlicher Mensch - und das ist das Wichtigste - aber ich bin auch stolz darauf, dass er [...] zu der Person wird, die jeder Vater sein möchte", so Beckham weiter. "Jeder Vater will liebevoll zu seinen Kindern sein", und das sehe er bei Harry.