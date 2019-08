Frank hat ein Start-up gefunden, das einen Online-Shop einrichtet. Die Münchner können dann bestellen und bekommen die Ware vom Bauernmarkt am Abend nach Hause geliefert. In einem zweiten Schritt kann sich Frank vorstellen, dass am Platz der Märkte Boxen bereitstehen, die befüllt werden – und aus denen man abends mit einem Code seine frischen Waren holen kann.

Die Pläne und Ideen der Kristina Frank

Baumpaten: Kristina Frank schwärmt von Obstbaumwiesen der Stadt, die kaum bewirtschaftet werden. Ihre Idee: Baumpatenschaften. Münchner bekommen ihren eigenen Baum – und können das Obst ernten oder sich eine Bank darunter stellen. Laut Kommunalreferat käme für das Projekt etwa der Obergrashof (bei Dachau) in Frage.

Neues Müllsystem: Frank will prüfen lassen, ob auch in München eine Gelbe Tonne eingeführt werden soll. "Wir müssen schauen, ob das Münchner Drei-Tonnen-System noch zeitgemäß ist."

Neuer Slogan für die Müllautos: "Ihr Abfall – unsere Verantwortung" steht heute auf den orangenen Lastern. "Das ist nicht mehr zeitgemäß", sagt Frank. "Schließlich muss jeder einzelne sich Gedanken machen, wie er den Müll reduzieren kann." Deshalb arbeite man an einem neuen Spruch.

Zweites Jahr dürfte komplizierter werden

Franks zweites Jahr dürfte so oder so unruhiger werden als das erste, schließlich nimmt der OB-Wahlkampf so richtig Fahrt auf. Sie wird auf jeden Fall weiter viele Fotos machen. Yoga gibt es bald auch an der Großmarkthalle, kündigte sie gestern an. Schon wieder ein Anlass, um übers ganze Gesicht zu strahlen.

