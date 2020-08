Ein Insider packt aus Meghan und Harry: Das ist der Plan für ihr erstes TV-Projekt

Insider verrät Details des TV-Projekts

"Sie haben eine Serie vorgeschlagen, in der es um die Stärkung von Frauen und jungen Mädchen in der heutigen Welt gehen soll", zitiert der "Mirror" einen nicht näher genannten TV-Insider. "Die Show soll sich mit Rassismus-Problemen befassen, ein Thema, für das Meghan schon immer brennt." Die Show soll auch politisch Stellung beziehen und das Thema Feminismus aufgreifen. Die beiden wollen so weiter ihre Vision für die Stärkung junger Leute vermitteln, will der Insider wissen.