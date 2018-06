Das fragt sich auch Claudia Tausend, die für die SPD im Bundestag sitzt. "Ich setze mich in Berlin für das Bodenrecht ein", sagte sie. "Da hätte ich mir schon gewünscht, dass man in München wenigstens die bestehenden Möglichkeiten ausschöpft." Das hofft die SPD nun im Nordosten, wo ebenfalls eine SEM geplant ist. Doch in der Partei mehren sich die Zweifel, ob das Rathaus diese noch will.

