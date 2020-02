Eine Feier soll natürlich auch stattfinden – vielleicht wird es wieder eine Schlagerparty wie beim 50. Geburtstag. "Die Party gibt es aber erst in der zweiten Jahreshälfte, wenn die EM gespielt ist", sagte Löw der "Bild am Sonntag" und "Welt am Sonntag". "Es kann durchaus sein, dass es ein Revival gibt, mit Dieter Thomas Kuhn, Schlagermusik – und mit Hansi Flick, der am längsten durchhält. Die Party damals hat riesig Spaß gemacht." Flick hatte zuvor von der Schlagerparty zu Löws 50. Geburtstag berichtet: "Das Motto war ,70er Jahre’. Alle waren verkleidet und trugen Schlaghosen." Seinen Ehrentag an diesem Montag will Löw zunächst in aller Ruhe begehen. "Ich feiere da lieber im kleinen Kreis bei einem Glas Rotwein mit der Familie und ein paar Freunden", sagte er. Herzlichen Glückwunsch, Herr Weltmeister-Trainer!