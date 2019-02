Im Vorjahr sorgte sie mit einem extrem tief ausgeschnittenen Kleid in Brombeer bei der Berlinale für Aufsehen. Und auch dieses Jahr ließ sich Lena Meyer-Landrut (27, "Satellite") das Filmfest nicht entgehen. Am Freitagabend nahm sie an der Premiere des neuen Films "By the Grace of God" des französischen Regisseurs François Ozon (51, "8 Frauen") teil. Ein Glück für Fans und Fotografen, denn auch diesmal war die Sängerin einer der Hingucker auf dem roten Teppich.