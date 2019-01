Keine Fraktion stellt sich grundsätzlich gegen den TSV 1860

Genau da muss die Koalition wohl bald Farbe bekennen. Reiter hat die Machbarkeitsstudie mit diesem Ziel in Auftrag geben lassen: zu sehen, was möglich ist – und dann zu entscheiden, was man will. Nicht nur Weisenburger hatte beklagt, dass "man scheibchenweise und ohne Diskussion immer weiter ausbaut".