Geschichte der Schäffler

Der Legende nach wurde der Schäfflertanz das erste Mal 1517 in München aufgeführt. Es soll damals eine große Pestepidemie gegeben haben, wodurch die Münchner sich nicht mehr auf die Straße trauten. Um das öffentliche Leben wieder in Gang zu bringen, tanzten und musizierten damals junge Schäfflergesellen auf dem Marktplatz, und lockten so die Menschen wieder aus ihren Häusern.