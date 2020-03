Eierwurf auf AfD-Stand

Auch in der Knorrstraße gab es eine Protestaktion gegen einen Infostand der AfD. Am frühen Abend seien Eier in Richtung des Standes geflogen, wie die Polizei berichtet. Ein AfD-Mann wurde von einem Ei an der Hose und am Kopf getroffen. Neben Eiern sollen auch Beleidigungen in Richtung des Standes ausgesprochen worden sein.