Sturkopf, ein wenig kauzig oder einfach nur humorvoll? Die Ansichten über Prinz Philip, der 98 Jahre alt wird, gehen auseinander. Fest steht: Er ist eine große Stütze der Queen. Mit 97 Jahren machte der britische Prinz Philip richtig Ärger. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. fuhr in ein anderes Auto, kletterte ohne Blessuren aus seinem Land Rover, entschuldigte sich aber erst nach massiver öffentlicher Kritik bei zwei verletzten Frauen im anderen Fahrzeug. Kurze Zeit später fuhr er wieder - dieses Mal ohne Sicherheitsgurt. Nach einer heftigen Debatte über Senioren am Steuer gab er schließlich seinen Führerschein ab. Was die Queen (93) wohl noch mit ihrem Prinzen, der als Sturkopf gilt, erleben wird?