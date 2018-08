Ehemaliger CSU-Bürgermeister Streit um die geplante Erich-Kiesl-Straße

CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl versucht zu beschwichtigen. "Wir werden da sicher eine seriöse Lösung finden", sagt er. In SPD-Kreisen aber hat man sich schon warmgelästert. Man könne, heißt es unter Genossen, doch die Straßen in einem ganzen Viertel nach CSU-Amigos benennen – am besten rund um Stadelheim.