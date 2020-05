"Ich könnte die ganze Welt vor Glück umarmen. Ich freue mich so sehr. Ich kann meine Gefühle kaum in Worten ausdrücken", sagt Heinz Hoenig (68) in der Zeitschrift "Frau im Spiegel". Und weiter: "Es ist immer wie ein Wunder, das Kleine zu sehen. Ich bin dann immer ganz gerührt und muss schlucken. Der Krümel ist gerade mal sieben Zentimeter groß und alles ist in Ordnung. Das Baby ist ein großes Geschenk. Ich bin wirklich sehr dankbar." Im Dezember soll das absolute Wunschkind zur Welt kommen.