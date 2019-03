Vor vier Monaten verloren die Gottschalks bei der Feuerkatastrophe in Malibu ihr gesamtes Hab und Gut. Nur wenige Gegenstände aus 42 Jahren Ehe blieben erhalten. Nach dem verheerenden Brand soll sich das Paar kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt haben, Thea blieb immer öfter in der Eigentumswohnung in New York. Auffällig: Thomas Gottschalk reiste erst zwei Wochen nach dem Feuer zurück nach Los Angeles.