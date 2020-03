Die Familie!

Genau. Ich hatte ja zwei Jahre große Probleme mit meiner Hüfte, musste operiert werden. Eine gesamte Saison waren meine Kinder – meine Tochter ist 13, mein Sohn zehn – in Kanada, während ich hier am Comeback gearbeitet habe. Ich freue mich darauf, noch viel mehr ein Vollzeit-Vater sein zu können, meine Tochter auf ihre Kunstturn-Wettkämpfe zu begleiten, meinen Sohn auf seine Eishockeyspiele zu fahren. All das ist schwierig, wenn man ein professioneller Eishockeyspieler ist. Wie gesagt, meine Tochter ist 13, es kann sein, dass sie in fünf Jahren auf dem College ist. Die Zeit, die man nicht miteinander verbracht hat, die gibt einem keiner zurück. Mein Sohn hätte es zwar am liebsten, wenn ich noch zehn Jahre spielen würde, damit er immer mit in die Umkleide kann, dass er die Spieler kennenlernen kann, aber es ist Zeit für mich, in Eishockey-Rente zu gehen. Ich will den Sport, den ich so liebe, dem ich so viel verdanke, zu meinen Bedingungen verlassen. Und deswegen werde ich auch mit einem Lächeln gehen.