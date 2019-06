Monika Gruber: "Es ist unfassbar"

Zur AZ sagt Monika Gruber: "Es ist alles so unfassbar, fast surreal: Er hat gegen seine schwere Krankheit gekämpft wie ein bayerischer Löwe – Jammern und Klagen waren Fremdwörter für ihn. Ich hab mit ihm nicht nur einen langjährigen Wegbegleiter und Berater, sondern vor allen Dingen einen lieben Freund verloren. Egon war vielleicht der Mensch, der mich am besten kannte. Unser gemeinsames Bierchen nach der Vorstellung wird mir bis ans Ende meiner Tage fehlen. Ich hab keinen Moment überlegt, die Vorstellung im Circus Krone abzusagen, denn das wäre ihm niemals recht gewesen. Ich seh ihn richtig vor mir auf seiner Wolke sitzen und Egon-like poltern: 'Gäh, wegen so was sagt ma doch ned ab. Des ziagst du durch, du bist doch a Profi und koa Luschn!' Egon, mein Freund, du fehlst mir jetzt scho! Mach’s guad!"