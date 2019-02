München - Wem gehören beim Bier Bild und Name der Bavaria? Um diese Frage dreht sich am Donnerstag ein Prozess am Oberlandesgericht (OLG). Eine unterfränkische Brauerei hat einen niederbayrischen Konkurrenten verklagt, weil dieser seine Bierdosen mit einem Bild der monumentalen Schwanthaler-Statue versehen hatte, als "Weiss blau 1516 Bavaria Hell" zum Kauf anbot und dieses 2016 als Marke eintragen ließ.