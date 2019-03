Simon Lorenz reifte beim TSV 1860

Jenem 21-jährigen Verteidiger, den sie in Giesing gerne länger behalten hätten. Doch: Wenn seine Leihe am 30. Juni ausläuft, muss der Abwehrmann zurück nach Bochum. "Simon hat sich in München sehr gut entwickelt, ist zum absoluten Stammspieler gereift. Wir erwarten ihn im Sommer wieder zurück in Bochum", erklärte VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzierlorz bei "reviersport.de".