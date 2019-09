Duisburg/München - Was für ein Einstand von Prince Owusu – gefolgt von einer doppelten Watschn für die Löwen: Anstelle des dritten Sieges in Serie, der schon in den Anfangssekunden in greifbarer Nähe schien, setzte es letzten Endes doch das, was zu befürchten war: eine Auswärts-Pleite.